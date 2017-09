Pražské centrum Remozka podpoří lidi se získaným poškozením mozku

Lidi se získaným poškozením mozku při návratu do běžného života a zapojení do společnosti podpoří komunitní centrum Remozka. V pražském Karlíně ho otevírá Centrum neurorehabilitace ERGO Aktiv. Na chodu Remozky se podílejí lidé, kteří si podobnými zkušenostmi prošli a dobře vědí, co člověk prožívá a s čím potřebuje pomoci.

ERGO Aktiv podporuje lidi po prodělané cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku, například po nádorovém onemocnění. Pomáhá jim při návratu do aktivního života, zvýšení soběstačnosti, návratu do zaměstnání nebo jeho udržení a při řešení celkové nepříznivé sociální a životní situace. Remozka je prostor pro vzájemné sdílení a pomoc nejen lidí se získaným poškozením mozku, ale i jinými hendikepy a lidí zdravých. Komunitní centrum nabízí různé volnočasové aktivity, jako jsou dramaterapie, muzikoterapie, jógu, přednášky, promítání či návštěvy kulturních akcí.