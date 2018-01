Pražská kina do neděle promítají íránské filmy

V Praze začíná Festival íránských filmů. Diváci mohou až do neděle v pražských kinech Světozor, Bio Oko, Lucerna a kino Pilotů zhlédnout odvážné snímky z íránské kinematografie posledních let. Čeká na ně i napínavý příběh O Elly oscarového režiséra Ašghara Farhádího. Festival Írán:ci se koná již posedmé, po pražském promítání se přesune do Brna a Bratislavy.

Festival zahájí ve velkém sále pražské Lucerny promítání čtyř krátkých filmů, které podle organizátorů zažívají zlatou éru. "Jsou to hypnotická díla od mladých, odvážných, neúnavných talentovaných filmařů, kteří se stávají budoucími hlasy íránského filmu," píšou na webu. Letos poprvé bude také sekce krátkých filmů soutěžní. Několik režisérů proto přijelo do Prahy a zúčastní se festivalu osobně. Festival v Praze se koná pár dní po několikadenních protivládních demonstracích, které si v Íránu vyžádaly 22 obětí. Přes tisíc lidí bylo zatčeno.