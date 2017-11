Pražská galerie ukáže Preislerův obraz nalezený v soukromé sbírce

Obraz českého malíře Jana Preislera (1872 až 1918) Tři dívky v lese byl objeven v pražské sbírce. Odborníci se podle písemných pramenů přitom domnívali, že ho desítky let vlastní Galerie moderního umění v Římě. ČTK to sdělil galerista a někdejší šéf Národní galerie v Praze (NG) Martin Zlatohlávek. Jeho galerie v Praze na Vinohradech nyní dílo vystavuje. Přípravná skica k obrazu se loni v Praze vydražila za osm milionů korun. Stejně tak obraz téhož námětu, ale menšího formátu, má ve svých sbírkách NG. Eliška Zlatohlávková na dotaz ČTK uvedla, že obraz do galerie přinesl majitel z Prahy a jeho autorství posuzoval Petr Vittlich, přední český odborník na českou secesi i na dílo Jana Preislera. Majitel by podle ní rád dílo nabídl k zapůjčení některé veřejné tuzemské galerii.