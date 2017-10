Pražská ČSSD souhlasila se vstupem expremiéra Paroubka do strany

Krajský výkonný výbor pražské ČSSD souhlasil s opětovným vstupem bývalého premiéra a někdejšího předsedy sociálních demokratů Jiřího Paroubka do strany. ČTK to řekl poslanec a náměstek primátorky hlavního města Petr Dolínek. Paroubek k přijetí do sociální demokracie potřebuje ještě souhlas organizací ČSSD v Praze 5 a Středočeském kraji. Pražská ČSSD se letos v červnu vyslovila proti Paroubkovu návratu do strany. Z ČSSD Paroubek vystoupil v říjnu 2011 a založil stranu Národní socialisté - levice 21. století (LEV 21), která ve volbách neuspěla. "V předvolební kampani mi nepřišlo vhodné do ní zasahovat tím, že budeme mluvit o bývalém předsedovi. Teď je situace jiná a nemá smysl bránit někomu, kdo chce vstoupit do strany," řekl Dolínek.

Paroubek, kterému bylo v srpnu 65 let, vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. Do nejvyšší politiky naplno vstoupil v dubnu 2005. Byl premiérem a předsedou strany.