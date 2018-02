Ministerstvo zdravotnictví chce dát praktickým lékařům větší pravomoci v předepisování léků. Má to mimo jiné usnadnit péči o chronické pacienty, jako jsou třeba diabetici nebo astmatici. Vyplývá to z koncepce primární péče, na které pracuje ministerstvo zdravotnictví. Nově by tak praktik mohl předepisovat léky na cukrovku, astma nebo atopické ekzémy. Pacienti by tak už nemuseli pro recept chodit ke specialistovi. Ti by se díky tomu mohli věnovat složitějším případům.