Prahou prošel pochod proti antisemitismu

Asi čtyři stovky lidí se vydaly centrem Prahy v Pochodu dobré vůle, kterým si připomněly památku židovských obětí holokaustu a 70 let od založení státu Izrael. Shromáždění vyvrcholilo programem ve Valdštejnské zahradě. Lidé na místě podepisovali petici proti antisemitismu, kterou iniciovala senátorka Daniela Filipiová (ODS), a petici na podporu přestěhování českého velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Vyslechli si proslovy místopředsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) či izraelského velvyslance Daniela Merona. Podle Kubery antisemitismus a nesnášenlivost v Evropě v posledních letech spíše narůstá, a je proto nutné neustále vyjadřovat odpor k těmto tendencím. "Doufám, že toto shromáždění je skutečnou výzvou, apelem a také nadějí pro všechny ty, kteří dnes nic nedělají a pasivně přihlížejí narůstajícímu zlu. Pokud nám naše současnost začne být lhostejná, je to začátek konce," řekl.

Akce proti antisemitismu se konala popatnácté. Pořádala ji česká pobočka organizace Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ). Izrael si připomíná Jom ha šoa, tedy den památky obětí holokaustu, při dubnovém výročí povstání ve varšavském ghettu. Jinak tento památný den připadá na 27. ledna, kdy byl v roce 1945 osvobozen koncentrační tábor Osvětim.