Prahou projde procesí, předznamená svátek sv. Václava

V předvečer státního svátku svatého Václava dnes projde Prahou procesí s kopií palladia země české, obrázkem Staroboleslavské madony, který je po staletí jedním ze symbolů české státnosti. Procesí předznamená čtvrteční Národní svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi, která se tradičně koná u příležitosti svátku svatého Václava. Po mši na Pražském hradě projde průvod městem a zastaví se v několika kostelích, ale i v Poslanecké sněmovně. Průvod skončí po 17:00 u sochy svatého Václava na Václavském náměstí modlitbou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky.

Palladium země české, kovový reliéf zobrazující Pannu Marii s Kristem, podle legendy darovala sv. Václavu jeho babička sv. Ludmila, která ho prý dala zhotovit na radu sv. Cyrila a Metoděje. Český kníže jej nosil celý život na prsou až do svého skonu. Na konci třicetileté války se ho zmocnili Švédové. Darovali ho do Vídně, odkud bylo roku 1650 v triumfálním průvodu přeneseno do Prahy a odtud pak definitivně do Staré Boleslavi. Při slavnostním uvítání v Čechách byl reliéf oslavován jako Palladium země České. Reliéfu je připisována ochranná moc nad českými zeměmi. Dnes je trvale umístěn ve Staré Boleslavi a pouze výjimečně se vystavuje.