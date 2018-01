Praha pro auta a tramvaje uzavřela Libeňský most

Po pražském Libeňském mostě od pátku neprojedou auta ani tramvaje. Magistrát most zavřel hodinu po půlnoci, část stavby je totiž v havarijním stavu. Oprava potrvá minimálně tři týdny. Lidé se kvůli uzavírce musí připravit i na změny v MHD.

Na problémy, které se s uzavírkou pojí, upozorňují starostové městských částí, které most přes Vltavu spojuje. Třeba lidovecký starosta Prahy 7 Jan Čižinský tvrdí, že se uzavírka dotkne až 100 tisíc obyvatel. Libeňský most je podle něj jednou z hlavních tepen do Holešovic.