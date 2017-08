Praha přidá na platy řidičů v PID zhruba 40 milionů korun

Praha přidá na platy řidičů v pražské integrované dopravě (PID) zhruba 40 milionů korun. Peníze dostane desítka soukromých dopravců. Vyplývá to z materiálu, který v úterý schválili pražští radní. Peníze musí město vyplatit, aby dostalo od státu příspěvek na opravu komunikací. PID zajišťuje kromě soukromých dopravců také dopravní podnik, který vlastní Praha, peníze ale nyní nedostane. Nejvyšší částku dostane od města firma Arriva City, zhruba 13,5 milionu korun. Přes šest milionů dostane dopravce About Me a téměř pět milionů ČSAD Střední Čechy. Peníze vezme Praha z rezervy městské organizace Ropid, která plánuje PID.