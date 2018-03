Praha plánuje výstavbu nové čtvrti u Suchdola

V souvislosti s výstavbou nové tramvajové trati do Suchdola by na severu hlavního města měla vyrůst nová čtvrť. Architektonické studio D3A, které pro město zpracovává podkladovou studii pro změny územního plánu, dává důraz na uměřenou výstavbu vesměs obytného typu. Předpoklad je, že by zde mohlo najít domov cca 5 000 lidí.

„Tramvaj je důležitá pro univerzitu i pro obyvatele Suchdola. Proto chceme co nejdříve dosáhnout změn, které umožní tramvaj vyprojektovat. Kolem tramvajové trati logicky vznikají místa pro zástavbu, tramvaj by neměla projíždět zemí nikoho. Výstavba ale musí být v souladu s místním krajinným rázem. Studie předpokládá, že bude vesměs čtyřpatrová,“ uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky a radní hl. m. Prahy pro územní rozvoj.