Vedení hlavního města usiluje o zřízení přímé letecké linky mezi Prahou a Japonskem. Chce tak zvýšit počet japonských turistů v české metropoli. ČTK to řekl radní Jan Wolf (KDU/ČSL/Trojkoalice). Spojení chce mít Praha zavedeno do roku 2020. V Asii má přímé letecké spojení s korejským Soulem a čínskými Čcheng-tu Pekingem a Šanghají. Zřízení přímé letecké linky v Japonsku nedávno propagoval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Od nové linky si město slibuje zvýšení podílu turistů z Japonska. Do Prahy přicestovalo loni 78.825 Japonců.