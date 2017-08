Pražští záchranáři budou školit budoucí letecké záchranáře z čínské Šanghaje. První šestičlenný tým by měl do Prahy přiletět letos v říjnu. ČTK to sdělil pražský radní Radek Lacko. Šanghaj plánuje do tří let vybudovat leteckou výjezdovou skupinu záchranářů. Výcvik zaplatí skupina Home Credit, která v Asii expanduje. "Šanghaj si přitom vybírala mezi zkušenostmi z Říma a Prahy, přičemž přednost dostala naše záchranná služba. Ta je nejen na špičkové odborné úrovni, ale je také jednou z nejdéle provozovaných na světě a Pražanům pomáhá již 160 let," uvedl Lacko.