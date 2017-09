Praha 1 vydala územní rozhodnutí pro úpravu Václavského náměstí

Praha 1 vydala územní rozhodnutí pro úpravu spodní části Václavského náměstí. ČTK to sdělila primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Rozhodnutí umožňuje magistrátu zažádat o stavební povolení, po jehož vydání najde stavební firmu a začnou samotné práce. Kdy se tak stane, zatím není jasné. O opravě Václavského náměstí se mluví řadu let. Praha má od roku 2005 projekt od architektonické kanceláře Cigler Marani Architects. Úprava spodní části náměstí by měla podle dřívějších informací vyjít na asi 150 milionů korun.