Požár mrazíren v Mochově - hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu

Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru v areálu mrazíren v Mochově u Prahy. Vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, který se používá v mimořádných situacích. Mají problém s dopravou vody. Požár stále nemají pod kontrolou, zatím nebyl nikdo zraněn, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Na místě zasahuje už přes 40 jednotek, podle Svobody jde o 120 až 150 hasičů. Majitel škodu odhadl na 100 miliónů.

Požár v Mochově zachvátil jednu z plechových hal. Hoří zateplení, k němuž se hasiči komplikovaně dostávají. Na místo dorazili v rámci výpomoci i pražští hasiči, kteří sem dopravili takzvanou Kobru, speciální hasicí zařízení, které dokáže vodním paprskem prořezávat sendvičové konstrukce hal. "Udělá to díru a pak to dokáže hasit, takže nám to hodně zjednodušuje přístup do míst, kam se nemůžeme dostat," vysvětlil Svoboda. Nad dálnicí D11 se valí hustý kouř. Na místo dorazila chemická laboratoř, která bude měřit koncentraci zplodin v ovzduší.