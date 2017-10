Povolební schůzky pokračují

Předseda občanských demokratů Petr Fiala považuje za absurdní a politicky nepředstavitelné úvahy šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, že by členy jeho menšinové vlády mohli být také odborníci z ODS. Novinářům to řekl ve Sněmovně po schůzce vyjednávacích týmů obou stran. ANO i ODS dál trvají na svých návrzích do funkce předsedy Sněmovny, vítěz voleb prosazuje Radka Vondráčka (ANO), občanští demokraté Fialu. Babiš o víkendu prohlásil, že ostatním stranám nabídne podíl na vládě, částečně chce plnit i jejich program.

Vzniku menšinové vlády v čele s předsedou vítězného hnutí ANO Andrejem Babišem může podle TOP 09 zabránit jen to, že nebude zvolen předseda nové Sněmovny. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek po jednání stranického předsednictva novinářům řekl, že jde s takovým plánem do povolebních vyjednávání s dalšími sněmovními stranami. TOP 09, která ve volbách propadla a získala jen sedm poslanců, se podle Kalouska obává toho, že menšinový kabinet by mohl vládnout bez důvěry velmi dlouho. Ustavující schůze dolní komory by měla začít 20. listopadu. K plánu TOP 09 je spíše skeptický předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Podle něho je sice takové "žonglování" možné, pokud ale bude existovat společná vůle ANO, hnutí Svoboda a přímá demokracie a Pirátů, ustavení Sněmovny zabránit nelze.