Povodeň v Obecnici zničila most, obec je bez vody

Povodeň v Obecnici na Příbramsku způsobila podle prvotních odhadů škody zhruba za deset milionů korun. Voda podemlela dva mosty. Obecní most bude muset být zdemolován, řekl ČTK starosta Obecnice Josef Karas. Povodeň podle něj přerušila přivaděč vody do vodojemu, obec má proto problém s vodou. "Do studny se nám dostala povrchová voda, takže jsme museli zastavit dodávku obecní pitné vody a museli jsme přivézt cisterny," řekl starosta. Obec se snaží provizorně zprovoznit zničené komunikace, naváží proto kámen a štěrk, aby mohla auta obcí projíždět. Obecnický potok podle Karase rozvodnilo upouštění vodní nádrže Octárna, která je zdrojem pitné vody pro Příbram. "Tím se ta situace ještě zhoršila, ale upouštět to museli, protože by to začalo přetékat, to jinak nešlo," řekl starosta.

V nedalekém Zaječově na Berounsku voda zničila chodníky a dešťovou kanalizaci. Škody v této obci se budou zřejmě pohybovat v milionech korun. Zaječov byl jednou ze tří středočeských obcí, kde v noci platil třetí stupeň povodňové aktivity. Zhruba hodinu po půlnoci začala voda opadat, evakuace se proto nakonec neuskutečnila. Bouřka ucpala kanalizační potrubí, voda se tak v noci hrnula po silnici a do domů. Ucpané potrubí se už opravuje, s čímž pomáhají bagry, které musely poškozené potrubí vykopat. Za povodeň v obci může podle starostky sucho. "Většinou ty Brdy nám vodu zastavily, ale teď, jak bylo všechno suché, tak prostě ta voda letěla dolů," uvedla Irena Nezbedová. V Česku se večer čekají další bouřky. O víkendu se mají teploty pohybovat kolem 25 stupňů Celsia.