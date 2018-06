Potravinové banky mohou nově přijímat i velké dary

Potravinové banky v Česku budou moci nově přijímat i dary od velkých dárců. Česká federace potravinových bank má totiž ode dneška nové logistické centrum v Modleticích u Prahy, které umožní skladovat větší objem potravin. Federaci ho přenechala bezúplatně společnost Penny Market, zatím na pět let. Sklad pojme více než 700 tun potravin. "Žádná potravinová banka v republice nyní není schopna přijmout dodávku, která by byla větší než sedm palet," uvedla ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová. Potraviny z centra poputují do regionálních potravinových bank, kterých je v tuzemsku 15. Odtamtud se potraviny distribuují přímo potřebným jako například azylovým domům, denním stacionářům, vývařovnám nebo noclehárnám.

Podle nového zákona, který platí od ledna, musejí potravinovým bankám obchody s prodejní plochou nad 400 m2 povinně nabídnout potravinové přebytky. Potravinové banky loni v ČR distribuovaly potřebným 2336 tun potravin, meziročně to bylo skoro o 1000 tun více. Potraviny v hodnotě 128 milionů korun tak dostalo na 96.000 lidí.