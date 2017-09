Potravináři: Rumový éter škodlivý není, unie ho plánuje zakázat

Evropská komise podle Potravinářské komory ČR již prakticky rozhodla o zákazu rumového éteru, které se používá při výrobě tuzemáku a dodává tomuto nápoji charakteristickou vůni a chuť. Toto své stanovisko bude konzultovat ještě na konci září se členskými státy, pokud se však nerozhodne jinak, zákaz začne platit v dubnu 2018, uvádějí čeští výrobci. Podle EK éter používaný v aroma ohrožuje lidské zdraví, podle komory však jeho konzumací k ohrožení zdraví nedochází a jde o útok na české potravináře. Na případ upozornily Hospodářské noviny, kterým ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že Česko bude v takovém případě žádat o výjimku. Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) jsou v rumové tresti některé látky, které jsou rakovinotvorné, a znamenají tak znepokojení. Neidentifikoval však míru rizika.

Evropská komise by při posuzování závěrů studie EFSA ohledně rumové tresti měla zohlednit nejen zdravotní nezávadnost zkoumaných látek, ale třeba také tradiční zvyklosti či sociální a hospodářské dopady. Připomínají to čeští diplomaté s tím, že ČR hodlá v této otázce spolupracovat s dalšími zeměmi, kterých se týká, například s Rakouskem, Německem či Slovenskem. Studie EFSA byla vypracována na základě žádosti evropské asociace výrobců ochucovadel a posuzování se zdaleka netýkalo jen rumové tresti používané v ČR. Podle komory vědecký závěr EFSA pouze upozorňuje na přítomnost látek, které jsou i v jiných potravinách. Například na furan, který se vyskytuje v potravinách s rumovým éterem v koncentraci 30 mikrogramů na litr. To je podle komory stejné jako v některých druzích dětské výživy.