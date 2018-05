Posselt počítá s tím, že se sudetští Němci v příštích letech sjedou v Česku

Šéf sudetských Němců Bernd Posselt počítá s tím, že se v příštích letech sjezd jeho sdružení poprvé uskuteční v České republice. Řekl to na tiskové konferenci v Mnichově před víkendovým 69. sjezdem Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) v Augsburgu. Přestože se na rozdíl od předchozích dvou let sjezdu letos nezúčastní žádný člen české vlády, vidí Posselt budoucnost vzájemných vztahů optimisticky. Je to podle něj vidět i na dopisech českých politiků, kteří se letos z účasti na sjedu omluvili. Zatímco dříve by ani nenapsali, letos prý dostal Posselt řadu přátelských dopisů, v nichž politici vyjadřují naději, že se jim podaří přijet příště. Zlepšující se spolupráce obou stran je podle Posselta vidět i na samotných sudetoněmeckých sjezdech, na něž přichází stále více Čechů. "Kdo už tam někdy byl, tak ví, kolik češtiny je tam slyšet," podotkl s tím, že letos znovu očekává účast asi tisícovky Čechů.