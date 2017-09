Poslanci vyzvali k výjimečnému využívání zajišťovacích příkazů

Finanční správa by měla využívat zajišťovací příkazy jen výjimečně a posuzovat jejich dopad na podnikatele. Úřad k tomu vyzval zhruba po dvouhodinové diskusi sněmovní rozpočtový výbor hlasy všech přítomných členů. Zejména z opozice ale zněly i výzvy ke konci generálního ředitele finanční správy Martina Janečka. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) správu hájil, mluvil o mediální štvanici vůči ní. Členové výboru volali po přiměřeném využívání příkazů, tedy poměrně razantního nástroje finanční správy proti neplatičům daní.

Výbor v usnesení například uvedl, že finanční správa by měla v souvislosti s vydáním příkazu dát přednost zřízení zástavního práva k majetku firmy před jeho exekučním prodejem. V případech, kdy správa nezjistí snahy o vyvádění majetku a firma spolupracuje, by měla stanovovat daň spíše standardním způsobem. Ministr financí by měl podle poslanců provést rozbor opatření, které by vedly k vyšší ochraně firem před následky zajišťovacích příkazů, například včasnou soudní ochranou.