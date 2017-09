Poslanci se sejdou na zřejmě poslední řádné schůzi před volbami

Poslanci dnes odpoledne zahájí zřejmě poslední řádnou schůzi před říjnovými sněmovními volbami. Jejím patrně nejsledovanějším bodem bude rozhodování o tom, zda vydají předsedu a místopředsedu hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli dotaci pro farmu Čapí hnízdo. Sněmovna by měla hlasovat o policejní žádosti ve středu. S největší pravděpodobností jí vyhoví. Dnes by se měli poslanci zabývat zejména předlohami, které jim vrátil Senát. Budou podle předběžného programu hlasovat o růstu státního příspěvku zaměstnavatelům na platy lidí se zdravotním postižením. Zatímco Sněmovna schválila zvýšení z 9500 na 10.500 korun měsíčně, Senát žádá 12.000 korun. Senátoři navrhli také úpravu novely, jež má zejména posílit kontrolu zpravodajských služeb. Debata se vede o to, zda se má Vojenské zpravodajství zabývat vedle obrany také bezpečností.