Poslanci se bez výsledku přeli kvůli personální politice vlády

Téměř čtyři hodiny se poslanci přeli kvůli personálním krokům vlády v demisi Andreje Babiše (ANO). Část opozice změny, které kabinet provedl, kritizovala, a vyzývala ministry ke zdrženlivosti. Babiš i další členové vlády výtky odmítl. Mimořádná schůze, jejíž svolání k tématu podnítila šestice poslaneckých klubů, se ale nakonec neuskutečnila. Návrh programu Sněmovna neschválila, nepodpořili jej členové dolní komory za ANO, SPD Tomia Okamury a KSČM. Sněmovna ani nemohla hlasovat o návrzích usnesení, jak je představila ODS. Obsahovaly zejména výzvu kabinetu bez důvěry, aby se zdržel nevynucených personálních změn zejména v bezpečnostních a zpravodajských službách.

Babiš hned v úvodu debaty zdůraznil, že jeho vláda žádné zásadní a nevratné kroky nedělá, nic neprivatizuje a neprovádí ani žádné politické čistky na úřadech. "My jenom měníme hospodyně, které špatně řídily ty domácnosti a špatně uklízely," řekl. Premiér také poukázal na to, že kabinet je legitimní a ústava jej v pravomocích nijak neomezuje. Naopak předseda ODS Petr Fiala za iniciátory schůze trval na tom, že vláda bez sněmovní důvěry zásadní personální změny provádět nemá. "Protože za takovýchto podmínek má v tomto období legitimitu k jedné jediné podstatné věci, a to je svítit a topit," prohlásil. Fiala také připomněl Babišovo trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo a podotkl, že kabinet žije s tichou podporou KSČM a SPD. Části opozice se nelíbí zejména odvolávání náměstků ve státní službě, generálního ředitele České pošty Martina Elkána, šéfa agentury CzechInvest Karla Kučery nebo ředitelů dvou fakultních nemocnic. Kritizuje i údajný Babišův tlak na rezignaci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína.