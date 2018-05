Poslanci chtějí vyšší penze žen s dětmi nebo zachovat zásluhovost

Lidovci chtějí mimo jiné zvýšit důchody ženám s dětmi a zajistit jim možnost dřívějšího odchodu do starobní penze v závislosti na počtu vychovaných dětí. Poslanci TOP 09 požadují vyškrtnout z vládní novely pasáž o růstu pevné části důchodů. Pozměňovací návrhy zazněly v druhém čtení předlohy. Poslanci KDU-ČSL podle úpravy Pavly Golasowské navrhují, aby se ženám zvyšoval přiznaný důchod o 500 korun za každé vychované dítě. Poslankyně chce i několik změn ve vdovských důchodech. Při souběhu invalidního a vdovského důchodu by se obě penze měly poskytovat v plné výši, doba pobírání vdovského důchodu by se měla prodloužit z jednoho roku na dva roky.

Vládní novela zejména zvyšuje podíl pevné části důchodu, která je pro všechny stejná, z nynějších devíti na deset procent. Cílem je přispět ke zvýšení životní úrovně důchodců s nízkými důchody, u nichž základní výměra činí významnou část penzí. "Dochází k další snaze o nivelizaci důchodového systému. Současný důchodový systém přitom už nyní patří k nejvíce rovnostářským v Evropě," vysvětlila Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) návrh na vyškrtnutí této pasáže novely. Ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová tvrdí, že vládní návrh neznamená oslabení principu zásluhovosti při výpočtu rozhodující části důchodu, tedy procentní výměry. Podle zpravodaje Jana Bauera (ODS) se ale zásluhovost nesporně snižuje, a to podle něho ze 78 na 76 procent.