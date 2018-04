Poslanci chtějí, aby se vláda víc zasazovala o mír v Sýrii

Branný a zahraniční výbor Sněmovny na společném jednání vyzvaly vládu, aby se více zasazovala o mírové řešení v Sýrii. Kabinet by podle nich měl také mezinárodnímu společenství nabídnout kapacity české armády pro vyšetřování chemických útoků spáchaných v Sýrii. Novinářům to řekli předsedové obou výborů Jana Černochová (ODS) a Lubomír Zaorálek (ČSSD). Černochová připomněla, že Česko stále má jako jeden z mála západních států fungující ambasádu v Damašku, která zastupuje i zájmy Evropské unie a Spojených států. To je podle ní jedinečná příležitost, která dává České republice exkluzivitu. Čeští politici by tak do tohoto konfliktu mohli významnou měrou promlouvat v zájmu mírového řešení.