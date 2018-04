Poslanci by mohli začít projednávat vládní změny v důchodech

Poslanci by dnes měli pokračovat v projednávání předlohy KSČM, která by zrušila letitý zákaz pro české firmy dodávat zařízení do íránské jaderné elektrárny Búšehr. Mohli by se dostat také k úvodnímu kolu debatu o vládním plánu změn v důchodech. S ním souvisí také novela, jež by umožnila kabinetu hradit penze z peněz na privatizačních účtech.

Vládní důchodová novela by zvýšila o procentní bod na deset procent pevnou část penzí, která je pro všechny stejná. Úprava by oslabila zásluhovost. Lidem nad 85 let by podle návrhu měla penze vzrůst plošně o tisíc korun.