Poslanci ANO dál chtějí za premiéra jedině Babiše

Poslanci ANO nadále považují Andreje Babiše za jediného kandidáta hnutí na funkci premiéra. Shodl se na tom poslanecký klub ANO, řekl novinářům jeho předseda Jaroslav Faltýnek. Osoba premiéra byla hlavním důvodem krachu rozhovorů o možné vládní koalici mezi ANO a ČSSD. Sociální demokraté už před rozhovory označili trestní stíhání Babiše kvůli financování farmy Čapí hnízdo za zásadní problém. Vyjednavači ČSSD později uvedli, že by byli ochotni trestně stíhaného premiéra tolerovat, požadovali ale výměnou za to kontrolu nad ministerstvem financí, nebo vnitra. ANO tento požadavek odmítlo. Pokud by ANO od nominace Babiše do premiérské funkce ustoupilo, je s hnutím připraveno spolupracovat více stran. Kromě ČSSD tuto ochotu vyjádřili i lidovci nebo Starostové. Tyto tři strany mají spolu s ANO ve Sněmovně 109 poslanců.