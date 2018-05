Posílení zahraničních misí české armády Senát hladce schválil

Vládní plán na posílení některých zahraničních misí české armády a nové působení vojáků v Pobaltí hladce schválil Senát hlasy 54 z 57 přítomných členů. Souhlas ale musí dát také poslanci. Proti rozšiřování misí se staví KSČM. Nyní tím podmiňuje podporu případné menšinové vládě ANO a ČSSD. Česko by mělo ještě letos vyslat do Iráku, Afghánistánu a Mali až o 275 vojáků víc. Příští dva roky by se armáda měla podílet na stejných misích jako nyní. Ve druhé polovině roku 2019 by navíc měli vojáci střežit vzdušný prostor nad Pobaltím, a to v počtu do 95 příslušníků. Posílené zahraniční operace by stály ministerstvo obrany 2,1 až 2,4 miliardy korun ročně.