Pomoc v Jordánsku podle velvyslance omezuje migraci do Evropy

Česká humanitární pomoc v Jordánsku pomáhá tisícům uprchlíků ze Sýrie. Ti mají díky tomu menší motivaci pokračovat v cestě dál do Evropy, řekl v rozhovoru s ČTK český velvyslanec v Jordánsku Petr Hladík. Zároveň upozornil, že dobré jméno, které Česko díky poskytnuté pomoci má, zlepšuje i podmínky pro české firmy, které do Jordánska chtějí vyvážet. Loni se český export do země meziročně zvýšil o 62 procent. Loni Česko poskytlo Jordánsku humanitární pomoc 75 milionů korun, dlouhodobě se její rozsah zvyšuje.

"Hlavní objem pomoci ve výši 40 milionů korun směřoval v minulém roce do uprchlického tábora Azrak, který je druhý největší v Jordánsku," řekl Hladík. Peníze posloužily k obnově poničených ubytovacích kapacit v táboře. "Projekt byl natolik úspěšný, že v letošním roce se k němu přidala i německá vláda," podotkl velvyslanec. Dalších 25 milionů korun Česko loni využilo v rámci programu MEDEVAC, který je zaměřený na lékařskou pomoc obětem konfliktů, zejména dětem. Hladík podotkl, že zatímco v době jeho nástupu na ambasádu v roce 2013 v rámci programu letělo šest syrských dětí z jordánských uprchlických táborů na operaci do Česka, nyní čeští lékaři pracují přímo na místě a dokážou ošetřit kolem tisícovky pacientů.