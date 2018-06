Polovina žen nevyužívá testování na virus rakoviny děložního čípku

Téměř polovina českých žen nevyužívá možnost každoročního testu na lidský papilomavirus způsobující rakovinu děložního čípku (HPV). Při preventivní prohlídce u gynekologa je zdarma. Podle Jiřího Slámy z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze kvůli tomu je v Česku dvojnásobný počet nových případů proti západní Evropě.

Odborníci proto ověřují možnost testování přítomnosti virové DNA s vysokým rizikem. U některých typů viru je totiž riziko vzniku nádoru vyšší. Studie Libuse se účastní 2400 žen. "V případě potvrzení dosud velmi slibných výsledků bude možné vypracovat nový algoritmus pro vyšetření rakoviny děložního čípku u žen v České republice," vysvětlil Sláma. Podle něj by stačilo testování jednou za tři až pět let, což by mohlo zvýšit podíl vyšetřených žen. Preventivní prohlídky jsou podle odborníků nezbytné, protože v počátečních stádiích nemá nemoc příznaky. Nejvíc nemocných je ve věku do 35 let.