Polomy na Šumavě po srpnové bouři jsou větší než po orkánu Niklas

Národní park (NP) Šumava spočítal polomy po bouři z 19. srpna na 120.000 metrů krychlových dřeva. Je to více než trojnásobek proti orkánu Niklas z roku 2015. Finančně nebyly škody na dřevě ještě vyčísleny. Energetická společnost E.ON vyčíslila škody po bouři v jižních Čechách na 15 milionů korun. ČTK to řekli mluvčí parku Jan Dvořák a mluvčí E.ON Vladimír Vácha. Na Šumavě platí zákaz vstupu do některých lesů, jejž vydal prachatický městský úřad.

Polomy po orkánu Niklas v roce 2015 činily v NP Šumava 35.000 metrů krychlových a po orkánu Kyrill v roce 2007 asi milion metrů krychlových dřeva. Po bouři z letošního 19. srpna jsou polomy na Stožecku 110.000 metrů krychlových a na územním pracovišti České Žleby 10.000 kubíků. Škody na majetku park ještě nespočítal, škody na dříví podle Dvořáka zjistí, až ho prodá, tedy o kolik méně ho prodá.