Polistopadový vývoj v Česku by neměl být zpochybňován, míní Dlouhý

Polistopadový vývoj České republiky by neměl být zpochybňován. Řekl to prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý během oslav 25 let historie komory. "Základní stavební kameny polistopadových změn byly i pro následný úspěch českých podnikatelů rozhodující. Bez lidské svobody by nebylo svobodného podnikání a bez rychlé privatizace a restitucí by nebyli soukromníci," uvedl Dlouhý.

České ekonomice podle něj neprospějí sektorové daně, rušení karenční lhůty ani další dramatické navyšování minimální mzdy. "Ani další komplikování pracovněprávních vztahů v zákoníku práce nebo brzdění příchodu pracovníků ze zahraničí. A už vůbec nám neprospějí nápady na referenda o vystoupení z EU," zdůraznil. Podle Dlouhého se v příštích 25 letech se kontinuálně změní struktura ekonomiky. Kvůli trhu práce bude muset Česko přehodnotit mimo jiné pohled na školství. Nutností se stane celoživotní vzdělávání, nezbytná bude digitální a finanční gramotnost. Výzkum a vývoj se stane neoddělitelnou součástí podnikání, dodal.