Poličské muzeum získá stovku dopisů Bohuslava Martinů

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce zvažuje, jak naloží se souborem stovky dopisů, které Bohuslav Martinů psal svému příteli Františku Rybkovi do USA. Poličské instituci se je rozhodli darovat Rybkův syn Francis James a jeho sourozenci. Dopisy převzal 26. října velvyslanec v USA Hynek Kmoníček, do Poličky zatím nedorazily, řekla ČTK ředitelka centra Pavla Juklová. "Nejdřív je budeme muset důkladně prozkoumat, možná některé zrestaurovat, a potom digitalizovat. Nabízí se uspořádat jejich výstavu nebo je vydat v knižní podobě," uvedla Juklová.

Korespondence pochází z let 1940 až 1959, je opatřena poznámkami a vysvětlivkami Francise Jamese Rybky, který je také autorem skladatelova životopisu The Compulsion to Compose vydaného v roce 2011 nakladatelstvím Scarecrow Press. Spolu s dopisy centrum získá rodinné fotografie a originální rukopis skladby Dumka.