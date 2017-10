Policisté se od pondělí zapojí do odstřelu prasat na Zlínsku

Dvě desítky policistů se od pondělka na Zlínsku zapojí do odstřelu divokých prasat v oblasti zasažené prasečím morem. Zatím není jasné, jak dlouho jejich akce potrvá. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán, který zároveň požádal veřejnost o striktní dodržování zákazu vstupu do míst lovu. Nasazení policistů schválila minulý měsíc vláda. Skupina policistů začne s lovem v pondělí večer, spolupracovat při něm bude s místními myslivci. Ministerstvo původně uvažovalo o nasazení armády, nakonec to ale z legislativních důvodů nebylo možné. Armádní veterináři v oblasti pomáhají s testováním uhynulých a zastřelených prasat.