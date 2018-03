Policie zadržela soudce Elischera z pražského vrchního soudu

Policie zadržela soudce Vrchního soudu v Praze Ivana Elischera. Serveru iRozhlas.cz to potvrdila zastupující mluvčí soudu Simona Heranová. Soudce tam pracuje od roku 2013 a specializuje se na drogovou trestnou činnost. Na Vrchním soudu v Praze od rána zasahuje Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Podle zákona o soudech a soudcích lze soudce za činy spáchané v souvislosti s výkonem funkce trestně stíhat nebo vzít do vazby jen se souhlasem prezidenta. Orgán, který stíhání proti soudci zahájí, o tom musí vyrozumět ministerstvo spravedlnosti a předsedu příslušného soudu.Obviněného soudce může ministr spravedlnosti dočasně zprostit výkonu funkce, a to až do pravomocného skončení trestního stíhání. Po dobu dočasného zproštění pobírá soudce polovinu svého platu.