Policie zadržela muže, který se v Ostravě zabarikádoval v domě

Stovka policistů zasahovala v Ostravě-Porubě, kde se v jednom z domů zabarikádoval čtyřiačtyřicetiletý muž. U sebe měl výbušný systém a zbraň, kterou v jednu chvíli zásahu namířil na policisty, ti jej následně postřelili do nohy. Asi 50 lidí z okolních domů bylo evakuováno. ČTK to řekl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel. Zatím se nepotvrdily informace, že muž byl bývalý policista. Policisté na místo dorazili na základě oznámení příbuzných a známých. Podle nich muž asi měsíc obydlí neopustil a rodina se o něj bála. Vyjednávání nebylo úspěšné, hrozilo riziko výbuchu a proto policisté zásahové jednotky a pyrotechnik vnikli do domu a muže zadrželi. "Je v péči lékařů," uvedl Kužel. Dodal, že během zásahu došlo i ke spuštění výbušného systému a policisté museli urychleně objekt opustit.