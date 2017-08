Policie nemá prostředky, kterými by mohla v předstihu získat informace, kde se bude konat nelegální technoparty. U Osečku na Nymbursku, kde se konala neohlášená technoparty od pátku 28. července do neděle, začala kvůli velkému počtu přijíždějících kolabovat doprava v okolí, a to včetně dálnice D11. Policie měla obavy z vážné dopravní nehody, a proto velitel zásahu raději uvolnil účastníkům vjezd na louku, který předtím policie uzavřela. Řekl to vedoucí územního odboru policie Nymburk Marek Jirouš při setkání s občany v Poděbradech.

Mezi zhruba čtyřiceti lidmi, kteří se veřejné besedy zúčastnili, byli účastníci technoparty i místní obyvatelé. Místní kritizovali nečinnost policie a volali po tvrdším zásahu. Účastníci akce naopak policii za její postup poděkovali. "Žádné násilí jsme nechtěli," řekl jeden z nich. Technoparty začala v pátek 28. července, v sobotu na ní bylo až 6000 lidí. Policisté je vyzvali k odjezdu, většinou ale neposlechli. Mnoho lidí bylo pod vlivem alkoholu a drog, a nemohli tak hned odjet.