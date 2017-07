Národní protidrogová centrála obvinila skupinu 16 Srbů, Makedonců a Čechů za výrobu marihuany a také za dovoz a distribuci kokainu na území Česka. V Praze a Středočeském kraji policie odhalila 11 velkoobjemových pěstíren netechnického konopí, které byly vybaveny nejmodernější technologií. Některým obviněným hrozí až 24 let vězení. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí centrály Barbora Kudláčková. "Případ je specifický zejména hierarchickým uspořádáním a fungováním pachatelů v rámci organizované skupiny a rozsahem a způsobem páchání trestné činnosti," shrnula mluvčí. Podle ní se v případu projevil nový trend, a to zapojení některých etnik bývalé Jugoslávie do určitých odvětví drogové kriminality.