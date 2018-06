Policie obvinila 60 lidí za pašování drog do Austrálie

Národní protidrogová centrála (NPC) v Česku zadržela a obvinila 60 lidí z pašování kokainu a heroinu do Austrálie, kam dopravili několik set kilogramů drog. Organizátoři v tuzemsku na tuto činnost najímali kurýry s dluhy nebo nízkými příjmy. Pašerákům drog hrozí 10 až 18 let vězení, oznámil na tiskové konferenci ředitel NPC Jakub Frydrych. Obchodníci s drogami k pašování využívali vlastní cestovní kancelář, kde pro kurýry naplánovali individuální dovolené s odletem z Prahy přes USA nebo Thajsko do Austrálie. Najatý pár kurýrů podle policie dostal na cestu čtyři kufry a telefon s předplacenou kartou. Při mezipřistání se uskutečnila výměna kufrů, v nichž nově byly drogy. Při cestě přes USA byl v kufrech ukrytý kokain, při cestě přes Thajsko zase heroin.

Mezi obviněnými je podle Frydrycha hlavní organizátor a dalších pět jeho nejbližších spolupracovníků, kteří najímali kurýry a starali se o logistiku trestné činnosti. "Dvojice kurýrů za jednu cestu přepravila 20 kilogramů drog. Za dobu dvou let tato skupina vypravila nejméně 38 cest a 780 kilogramů drog," uvedl Frydrych. Zdůraznil, že odměny pro najímané kurýry byly maximálně 150.000 korun pro dvojici, což považuje za zanedbatelné proti riziku, které jim hrozilo. Například v Thajsku se běžně za pašování takového množství drog uděluje doživotní vězení.