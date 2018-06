Policie navrhla obžalovat pět lidí za převoz nelegálních migrantů

Čeští policisté navrhli obžalovat pět lidí, kteří podle nich organizovali převozy nelegálních migrantů z Blízkého východu do Německa. Jde o tři Čechy, Egypťana a Ukrajince. Informovala o tom Národní centrála proti organizovanému zločinu. Mezinárodní gang fungoval nejméně od května do srpna 2015. Kriminalisté za tu dobu odhalili převoz celkem 74 migrantů ze Sýrie, Iráku a taky z Afghánistánu. Pašeráci lidí chtěli za cestu do Německa v přepočtu 13 až 26 tisíc korun za osobu. Za umožnění nedovoleného překročení hranic jim hrozí až 8 let vězení.