Policie loni v ČR zabavila 1,1 tuny marihuany, dosud nejvíce

Národní protidrogová centrála (NPC) v loňském roce v Česku zabavila téměř 1,1 tuny marihuany a odhalila 305 pěstíren, což bylo rekordní množství za dobu existence speciálního policejního útvaru. Marihuana byla nadále společně s pervitinem nejrozšířenější tuzemskou drogou. Pervitinu policisté zajistili přes 93 kilogramů, zlikvidovali také 264 varen. Vyplývá to z výroční zprávy NPC za rok 2017, jejíž část ČTK získala. Zpráva konstatuje, že drogová situace je v zemi poměrně stabilní. U obou nejrozšířenějších drog policisté zaregistrovali nové trendy. Do byznysu s marihuanou se kromě vietnamských kriminálních skupin nově zapojily srbské gangy. U pervitinu policisté zaznamenali, že vietnamské organizace přesunuly část velkoobjemové výroby do Německa či Nizozemska, odkud pašují drogy zpět do Česka.