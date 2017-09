Policie kvůli krádeži zbraní ve Vrběticích vyšetřuje pět lidí

Policie v souvislosti s krádeží střelných zbraní a výbušnin z okolí vybuchlých skladů ve Vrběticích na Zlínsku vyšetřuje pět lidí. Dva z nich už byli obviněni z nedovoleného ozbrojování, za což jim hrozí až osm let vězení. Část ukradených zbraní se pokusili prodat, řekl novinářům ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Jaromír Tkadleček. Stíhaní muži ve věku mezi 20 až 35 lety ze Zlínského kraje do areálu muničních skladů neoprávněně vnikli opakovaně od přelomu let 2016 a 2017 do letošního jara. Podle Tkadlečka šlo o tři až šest případů.