Policie chce obžalovat 25 farmaceutů a lékařů za zvýhodnění léků

Policie navrhla obžalovat 25 farmaceutů a lékařů, kteří se podle ní podíleli na systému nelegální podpory prodeje některých léků. Na dotaz ČTK to uvedl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 Tomáš Svoboda. Některým z obviněných hrozí až deset let za mřížemi. Kriminalisté tvrdí, že manažeři a reprezentanti dvou farmaceutických společností nabízeli a poskytovali devíti lékařům úplatky za to, že budou přednostně předepisovat léky distribuované těmito firmami. Jednotliví lékaři prý převzali částky od 370.000 korun do 2,5 milionu, čímž spáchali trestný čin přijetí úplatku. Policie nadále vyšetřuje více než dvě stovky dalších lékařů zapojených do systému, dodal státní zástupce.