Česká policie vytvoří v rámci Národní centrály proti organizovanému zločinu speciální jednotku, která bude prověřovat údaje o cestujících v letecké dopravě. Příští rok by v ní mělo začít pracovat 14 policistů, v roce 2021 by měla mít 42 členů. Vznik jednotky schválila vláda na základě směrnice Evropské unie. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. Na směrnici o registru leteckých pasažérů, někdy označované PNR (Passenger Name Register), se EU shodla loni na jaře. Údaje od leteckých přepravců mají umožnit bezpečnostním složkám rychleji vystopovat rizikové cestující. Země mají pravidla plnit nejpozději od května 2018.