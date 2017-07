Česká policie vytvoří speciální jednotku, která bude prověřovat údaje o cestujících v letecké dopravě. Příští rok by v ní mělo začít pracovat 14 policistů, v roce 2021 by měla mít 42 členů. Počáteční náklady na vybudování systému a nákup zařízení pro policejní analytiky se odhadují na 130 milionů korun. Dalších 20 milionů má každý rok stát údržba a provoz informačního systému, v němž budou údaje o milionech pasažérů. Vyplývá to z podkladů pro jednání vlády, které má ČTK k dispozici. Podobné speciální jednotky musejí nejpozději příští rok vytvořit všechny členské státy EU. Analýza informací o pasažérech má také pomáhat v boji proti terorismu a další trestné činnosti.