Pokrytí tunelů metra signálem vyjde operátory na půl miliardy Kč

Pokrytí všech tunelů a stanic pražského metra mobilním signálem vyjde operátory na více než půl miliardy korun. O náklady se budou dělit rovným dílem. V tunelech i stanicích nasadí rychlou síť LTE. ČTK to řekla mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová. Práce budou trvat tři roky, protože do metra budou mít přístup jen 2,5 hodiny v noci, kdy nejezdí vlaky, pět dní v týdnu. Smlouvu s operátory schválila ve středu dozorčí rada pražského dopravního podniku (DPP). Smlouva bude uzavřena na 20 let a za prvních deset let operátoři vyplatí dopravci 120 milionů korun. Nejdřív bude signál zaveden mezi osmi stanicemi metra C, mezi Muzeem a Roztyly by měl být signál do konce letošního října.