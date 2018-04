Pokračují vyjednávání o koaliční vládě ANO a ČSSD

Schůzkou na úrovni předsedů by ve čtvrtek večer měla pokračovat jednání o vládě mezi ANO a ČSSD. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) i šéf ČSSD Jan Hamáček chyběli na středeční schůzce, kde jejich místopředsedové diskutovali o možném programovém prohlášení a koaliční smlouvě. Sociální demokraté také předložili ANO svou představu pojistek, které by měly zajistit rovnocenné partnerství.

ČSSD chce do koaliční smlouvy s hnutím ANO začlenit podmínku, že po demisi všech pěti ministrů sociální demokracie by musel do týdne rezignovat také premiér spolu se zbytkem kabinetu. Po středečním jednání o možné vládní spolupráci to řekl statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola. Do konce týdne by se mělo konat i trojstranné jednání s komunisty, kteří mají kabinet tolerovat. Pokud to bude nutné, mohl by se do konce týdne sejít výbor či předsednictvo ANO, poslanecký klub pravděpodobně v příštím týdnu.