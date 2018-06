Pohyblivé hlediště v Českém Krumlově zahajuje 60. sezónu

Premiérou hororu Dracula začíná 60. sezona na pohyblivém hledišti na zámku v Českém Krumlově. V barokní zahradě divadelníci letos odehrají 92 představení. Na budoucnosti hlediště se ale úřady nemůžou několik let dohodnout. Podle památkářů totiž narušuje charakter zámecké zahrady.

Ministr kultury v demisi Ilja Šmíd za hnutí ANO prosazuje přesunutí točny do bývalého zahradnictví. Zaplatily by to stát, město a kraj. Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská z ČSSD to ale odmítá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO by spíš investoval do vybavení hlediště. Na točnu v zámecké zahradě si podle něj už lidé zvykli.