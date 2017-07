Současný systém investičních pobídek by se měl změnit, stát by měl podporovat hlavně investice s vysokou přidanou hodnotou a vývoj nových produktů v ČR. Další "montovny" české ekonomice v době minimální nezaměstnanosti nepomohou. Shodují se na tom podnikatelské svazy v anketě ČTK.

Investice by neměly být měřeny podle Svazu průmyslu a dopravy pouze podle počtu vytvořených míst, naopak u některých forem pobídek by tato podmínka dokonce být neměla. "Systém by se tedy neměl celkově rušit, ale měl by v mezinárodní konkurenci udržet modernizaci výroby na území ČR. Musíme se na přidanou hodnotu pro ekonomiku dívat dlouhodobě," uvedl ředitel sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek.