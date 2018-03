Podmínky pro oddlužení lidí v dluhové pasti se možná zmírní. Sněmovna navzdory kritice z řad ODS v úvodním kole podpořila vládní novelu insolvenčního zákona, podle níž by do procesu oddlužení mohli vstoupit dlužníci v podstatě bez ohledu na výši svých závazků. Lidé by museli splatit tolik, kolik by byli schopni. Předloha neznamená dluhovou amnestii, zdůraznil ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO). Zmírnění podmínek pro insolvence by podle něj dalo druhou šanci lidem, kteří spadli do dluhové pasti a ani při vynaložení veškerého úsilí nejsou schopni zastavit nárůst svých dluhů, natož je splatit.

Novela předpokládá, že proces oddlužení by trval tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů. Neexistovala by nynější vstupní podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých dluhů. Hranice by nebyla stanovena.