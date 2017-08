Podmínky pro poskytování dávek na takzvané zvláštní pomůcky zdravotně postiženým lidem budou mírnější. Zvýší se také příspěvek na mobilitu. Předpokládá to poslanecká novela, kterou schválil Senát hlasy téměř všech přítomných členů. Aby platila, musí ji ještě podepsat prezident. Pak bude účinná od příštího roku. Úpravy zákona by měly podle zástupce předkladatelů Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) zlepšit přístup zdravotně postižených ke zvláštním pomůckám, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a pomáhají handicapovaným lidem vrátit se do běžného života.